РИАМО – 23 июн. Страховой взнос для IT-компаний необходимо снизить до 7,6%, а налог на прибыль уменьшить с 20% до 3%, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.
По его словам, пониженная ставка страховых взносов для IT-компаний будет действовать бессрочно.
Кроме того, Путин также предложил уменьшить ставку на налог на прибыль для IT-компаний – с 20% до 3%.
«Налоги – это, конечно, важно, но далеко не все. Прошу правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны здесь быть конкурентоспособными», - добавил Путин.
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