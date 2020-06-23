РИАМО – 23 июн. Страховой взнос для IT-компаний необходимо снизить до 7,6%, а налог на прибыль уменьшить с 20% до 3%, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

«Мы уже вдвое, до 15%, понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% до периода 2023 года, но предлагаю снизить ее до 7,6%», - сказал Путин в ходе телеобращения к гражданам России.

По его словам, пониженная ставка страховых взносов для IT-компаний будет действовать бессрочно.

Кроме того, Путин также предложил уменьшить ставку на налог на прибыль для IT-компаний – с 20% до 3%.

«Налоги – это, конечно, важно, но далеко не все. Прошу правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны здесь быть конкурентоспособными», - добавил Путин.