РИАМО - 23 июн. В этом году 100 миллиардов рублей дополнительно выделят на обновление региональной дорожной сети, средства направят в те субъекты, которые быстро строят дороги, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В текущем году добавим еще 100 миллиардов рублей на обновление региональной дорожной сети. Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Президент также отметил, что на программу льготного кредитования компаний из списка пострадавших отраслей могут также дополнительно выделить 100 миллиардов рублей.