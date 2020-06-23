РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили еще 16 случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1 839 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

504 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 16 случаев коронавируса. Всего в округе 1 839 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили один новый случай коронавируса, всего там зафиксировано 292 случая заражения Covid-19. В Дзержинском выявили девять случаев коронавируса за сутки, в округе число случаев инфицирования достигло 465.

На данный момент в Московской области зарегистрировали 54 879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 26 198 человек выписали домой из стационаров, 798 скончались из-за развившихся осложнений.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.