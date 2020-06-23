РИАМО – 23 июн. Налоговый маневр проведут для IT-отрасли в России, что позволит высокотехнологичным компаниям снизить нагрузку на фонд оплаты труда, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

«Предлагаю провести в IT-отрасли, так называемый, налоговый маневр. И прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда, а это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний», - сказал Путин в ходе телеобращения к гражданам России.

Ранее он сообщил, что в России за последние пять лет в два раза увеличился экспорт отечественного программного обеспечения.

Глава России отмечал, что в IT-отрасли сосредоточены многие базовые решения и технологии, которые важны для всей экономики и социальной сферы.