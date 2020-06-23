РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В подмосковном Подольске увеличат с четырех до девяти число точек продажи молока и молочной продукции ООО «Агроферма» в рамках проекта «Российское село» депутатов - членов фракции «Единая Россия», сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в рамках реализации партийного проекта «Российское село» ВПП «Единая Россия» в Подольске прошел круглый стол по обсуждению развития сотрудничества подольских производителей молока. В частности, ООО «Агроферма», с перерабатывающими предприятиями и производствами. Мероприятие организованно по инициативе и при участии муниципальных кураторов партпроекта «Российское село» депутатов - членов фракции «Единая Россия» в совете депутатов Николая Москалева и Евгения Исаева.

«Учредитель ООО «Агроферма», сторонник местного отделения партии «Единая Россия» Глеб Козельцев рассказал, что ООО «Агроферма» в настоящее время имеет дойное стадо из 202 коров. Есть пункты реализации своего натурального молока и кисломолочной продукции на территории округа. В ближайших планах - увеличить количество точек продаж с четырех до девяти. Данный проект призван выполнять не только задачу импортозамещения, но и нацелен на социальное партнерство. Молоко и кисломолочная продукция для льготных категорий граждан реализуется по социальным ценам», - говорится в сообщении.

Успешный опыт планируют распространить на сыры. Недавно «Агроферма» начала сотрудничество с Сыроварней №1 округа. Территориальное единство позволяет контролировать высокий стандарт качества продукции и влиять на ценовую политику. Москалев, как и все участники круглого стола, поддержал представленный проект, реализация которого улучшит обеспечение земляков качественной продукцией и будет вкладом в укрепление продовольственной безопасности страны.

В рамках круглого стола участникам предложили продегустировать деликатесы от Сыроварни №1. Те, кто попробовал, высоко оценили качество сыров и отметили разнообразие вкусов.

Круглый стол прошел на базе ФГУП «Подольская МИС» при участии директора Владимира Колосова, руководителя испытательного центра Дмитрия Казанского, директора ООО «Агроферма» Александра Морунова и других. Также в нем приняли участие помощники депутатов Иван Филиппов и Юрий Папуша, от пресс-службы совета депутатов - Евгения Пантелеева.