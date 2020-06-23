РИАМО - 23 июн. На программу льготного кредитования компаний из списка пострадавших отраслей дополнительно могут выделить 100 миллиардов рублей, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

«Отдельно остановлюсь на такой мере поддержки занятости как льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей. <...> Предлагаю расширить эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 миллиардов рублей», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Президент также добавил, что дополнительные средства доступны компаниям в июне, июле и августе.

«При сохранении штатной численности компаний, долг будет полностью списан», - отметил Путин.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.