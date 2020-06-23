РИАМО - 23 июн. Более 350 тысяч российских медиков получат в июне прямые федеральные выплаты за борьбу с коронавирусом, выплаты в стране продлили еще на два месяца, сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин.

«Для медицинских работников, задействованных в борьбе с эпидемией, были выделены специальные выплаты. Кроме того, были федеральные выплаты. <...> В текущем месяце, июне, только прямые федеральные доплаты получат более 350 тысяч медицинских работников, в том числе более 71 тысячи врачей», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Он отметил, что медики в России продолжают напряженно работать, поэтому «коронавирусные» выплаты медработникам продлили на июль и август.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявили 599 705 случаев заражения. Скончались 8359 Covid-пациентов, выздоровели 356 429 человек.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.