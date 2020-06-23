РИАМО – 23 июн. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны выделить регионам дополнительные средства для компенсации расходов.
«Поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще 100 миллиардов рублей дополнительно к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, и тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями», - сказал Путин в ходе обращения к нации.
При этом он попросил внимательно посмотреть на принципы распределения этих средств и поощрять регионы, которые активно вкладывают свои деньги в проекты развития.
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