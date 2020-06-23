«Поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще 100 миллиардов рублей дополнительно к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, и тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями», - сказал Путин в ходе обращения к нации.