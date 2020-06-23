РИАМО - 23 июн. Поправки в Конституцию Российской Федерации вступят в силу только в том случае, если их поддержат граждане страны, сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин.

«Первого июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Путин подчеркнул, что новые конституционные положения задают более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, а также нацелены на повышение качества жизни и уровня благополучия людей.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Жители также смогут проголосовать в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижегородской области дополнительно организуют электронное голосование.