РИАМО - 23 июн. Еще 15 человек скончались за последние сутки в Подмосковье с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за все время пандемии в регионе умерло 798 человек с Covid-2019, сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили еще 504 случая заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 54 879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Выздоровели и выписались 26 198 человек.

Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.