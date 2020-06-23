РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. На каждом избирательном участке подмосковных Люберец за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ будут следить более 2 наблюдателей, сообщил на пресс-конференции председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков.

«Наблюдатели на голосование у нас определены все через Общественную палату Московской области и городского округа Люберцы. На каждом избирательном участке количество наблюдателей будет разное. Могу точно сказать, что более двух. Если говорить про округ, то порядка 400. Чуть позже мы будем знать точное количество», - сказал Новиков.

В городском округе Люберцы образовано 167 участковых избирательных комиссий. Проголосовать в них можно с 25 по 29 июня с 8:00 до 20:00, 30 июня с 8:00 до 15:00. Первого июля, в основной день голосования, все участки работают с 8:00 до 20:00.