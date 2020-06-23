РИАМО - 23 июн. Президент России Владимир Путин предложил распространить программу льготной ипотеки в Московском регионе на жилье стоимостью до 12 миллионов рублей.

«Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3, как прежде, а до 6 миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях - Московской и Санкт-Петербургской - до 12 миллионов рублей», - сказал Путин.

Он добавил, что льготной ипотекой уже воспользовались более 45 тысяч российских семей.

Весной в России запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Взять льготную ипотеку можно до 1 ноября 2020 года при минимальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

При этом власти установили ограничения — программа распространяется на ипотечные займы для покупки жилья стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей — в других регионах страны.