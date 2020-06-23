РИАМО – 23 июн. Правительству России и региональным властям совместно с банком России необходимо разработать меры поддержки, чтобы в 2021 году полностью восстановить рынок труда, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

«Нам в отличии от многих удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказал, безработица у нас все-таки выросла, поэтому сейчас нужно решить главную задачу – помочь людям вернуться к работе. Поручаю правительству, региональным властям в контакте с банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году восстановить полностью рынок труда», - сказал Путин в ходе телеобращения к гражданам России.

По его словам, число безработных в 2021 году должно вернуться как минимум на докризисный уровень или должно опуститься еще ниже.