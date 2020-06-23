РИАМО - 23 июн. На сегодня более 2,5 миллионов безработных получают выплаты от служб занятости, сообщил президент России Владимир Путин.

«Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где один или оба родителя потеряли работу. И мы также адресно их поддержали, предусмотрели ежемесячную выплату по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, увеличили пособие по безработице и расширили охват такой помощи. Так, на начало апреля поддержку от служб занятости получали 720 тысяч человек. Сейчас – свыше 2,5 миллионов», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Он отметил, что стране удалось помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей в этот сложный период.

«В этой связи подчеркну, что все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», - заключил Путин.

По его словам, полученный опыт, созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости, для развития системы социальных контрактов, когда проблемы конкретной семьи решаются адресно, с учетом ее жизненной ситуации.