РИАМО - 23 июн. На сегодня более 2,5 миллионов безработных получают выплаты от служб занятости, сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что стране удалось помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей в этот сложный период.
«В этой связи подчеркну, что все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», - заключил Путин.
По его словам, полученный опыт, созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости, для развития системы социальных контрактов, когда проблемы конкретной семьи решаются адресно, с учетом ее жизненной ситуации.
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