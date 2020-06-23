РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Жители Подольска могут принять участие в голосовании по определению формы благоустройства лесопарка «Елочки» в соцсетях, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова в рамках формирования комфортной городской среды было принято решение о проведении первой очереди благоустройства лесопарка «Елочки» (части парка в границах улиц Сосновой и Филиппова до центральной аллеи). Проголосовать за понравившуюся форму благоустройства популярного места для прогулок жителей самых разных возрастов может каждый в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонакте», - говорится в сообщении.

Так, горожане могут выбрать тип обустройства в виде палубной доски на пластиковой основе, гранитный отсев и древесную щепу. Помимо этого, в парке планируется провести обустройство пешеходных дорожек, лавочек, урн и освещения.