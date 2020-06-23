РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Прошел месяц с момента открытия центра по борьбе с коронавирусной инфекцией в поселке Красково городского округа Люберцы, за этот период медики приняли 625 пациентов, сообщил исполняющий обязанности главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов. ⠀

«На сегодня в «тяжелом» инфекционном отделении №1 проходит лечение 181 пациент, из них 19 - в реанимации. На кислороде находятся 77 человек, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В «легком» инфекционном отделении №2 сегодня долечиваются 55 человек», - сказал Семенцев.

Он добавил, что с момента открытия инфекционных отделений выписаны более трехсот человек. ⠀

Ковидный центр открыт базе стационарного отделения №3 Люберецкой областной больницы. Работы по перепрофилированию отделения были завершены в рекордные сроки: строителям понадобилось меньше месяца. Новый стационар рассчитан на 369 коек, 100 из них - реанимационные. Все койки оборудованы по стандарту Covid-19, к каждой подведен кислород.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.