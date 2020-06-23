РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 июн. В Домодедове за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся с начала эпидемии в округе составляет 1599 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 504 случая заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 54 879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 798 человек. Выздоровели и выписались 26 198. Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1599 (+14)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.