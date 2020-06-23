РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. На территории городского округа Мытищи выявили еще 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в муниципалитете 1739 подтвержденных случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 504 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 54 879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 798 человек. Выздоровели и выписались 26 198. В городском округе Мытищи выявили 1739 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

22 июня количество подтвержденных случаев коронавируса в округе составляло 1 723.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.