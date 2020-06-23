РИАМО – 23 июн. С 1 июля этого года все регионы России смогут ввести специальный налоговый режим для самозанятых, сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин.

«С 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Он отметил, что с новым статусом самозанятые граждане смогут работать официально.

«Об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями. Нужно давать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет», - добавил Путин.

По его словам, этим правом смогут воспользоваться около 3 миллионов россиян.

Путин также отметил, что за последние полгода количество самозанятых в стране выросло почти в 2,5 раза - с 300 до 700 тысяч человек.

Специальный налоговый режим для самозанятых можно применять с 2019 года. Сейчас налог на профессиональный доход введен в 23 регионах России. Физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как самозанятые, платят налог по льготной ставке — 4% или 6%.