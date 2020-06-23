РИАМО – 23 июн. В России пандемия коронавирусной инфекции уже начала отступать, но необходимо до сих пор соблюдать осторожность, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

«Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики», - сказал Путин в ходе телеобращения к гражданам России.

По его словам, в России 14 федеральных научных центров работают над созданием вакцины против коронавируса, а также уже начались первые клинические испытания.

Он отметил, что в целом, в России эпидемия отступает, но тысячи людей по-прежнему сталкиваются с болезнью.

В стране за сутки зафиксировали 7 425 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах. В более чем 30% выявленных случаев пациенты не имели симптомов.

За весь период эпидемии зарегистрировано 599 705 случаев инфицирования, скончались 8 359 пациентов, вылечились 356 429 человек.

Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.