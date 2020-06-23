РИАМО – 23 июн. В России пандемия коронавирусной инфекции уже начала отступать, но необходимо до сих пор соблюдать осторожность, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.
По его словам, в России 14 федеральных научных центров работают над созданием вакцины против коронавируса, а также уже начались первые клинические испытания.
Он отметил, что в целом, в России эпидемия отступает, но тысячи людей по-прежнему сталкиваются с болезнью.
В стране за сутки зафиксировали 7 425 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах. В более чем 30% выявленных случаев пациенты не имели симптомов.
За весь период эпидемии зарегистрировано 599 705 случаев инфицирования, скончались 8 359 пациентов, вылечились 356 429 человек.
Текстовая трансляция
23 ИЮНЯ
- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.
- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.
- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.
- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.
- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.
- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.
- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.
- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.
- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.
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