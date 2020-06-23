РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июн. В Балашихе за минувшие сутки выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования в округе составляет 1 511, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 504 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 54 879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 26 198 человек выписали домой из стационаров, 798 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 511 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.