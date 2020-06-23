РИАМО - 23 июн. Участники столичной программы «Миллион призов» с 1 июля смогут потратить баллы на благотворительность, к программе присоединились 13 некоммерческих организаций (НКО), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Например, можно помочь таким фондам, как «Спешите делать добро!» и «Женщины за жизнь». Кроме того, москвичам предложат направить свои баллы фонду поддержки слепоглухих людей «Со-единение» и фонду помощи бездомным животным «Котодетки», — говорится в сообщении.

Список организаций будет увеличиваться, следить за перечнем можно на портале ag-vmeste.ru.

В рамках программы для москвичей подготовили два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Получить сертификаты жители столицы смогут с 25 июня по 1 июля. Принять участие в программе смогут проголосовавшие по поправкам в Конституцию РФ на участках или онлайн.

К программе присоединились уже 80 компаний, которые организуют для горожан скидки в кафе, ресторанах и магазинах.

Акция «Миллион призов» проводится мэрией Москвы совместно с торговыми сетями столицы. Розыгрыш призов состоится во время голосования по поправкам в Конституцию России. Полученные скидки и бонусы москвичи также смогут потратить на самые нужные покупки в продуктовых магазинах, аптеках, предприятиях общепита, транспорта, сферы услуг и других торговых организациях.