РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 27 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3 525, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 504 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«В Подольске выявили 27 новых случаев заболевания Covid‑19. Всего в округе зафиксировано 3 525 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области выявлено 54 879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 798 заболевших. Выздоровели и выписались 26 198 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.