РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили пять новых случаев Covid-19, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки выявлено 504 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего в Московской области зафиксировано 54879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 798 заболевших. Выздоровели и выписались 26198 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2735 (+5)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.