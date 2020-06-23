РИАМО – 23 июн. Российским семьям еще раз выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, выплату проведут в июле, сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин.

«В июле предлагаю выплатить еще раз дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от рождения до 16 лет», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Он отметил, что гражданам для этого не придется собирать дополнительные документы.

Путин добавил, что в общей сложности выплаты получат родители 28 миллионов детей.

Разовую выплату в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет начали перечислять в России 1 июня. На эти цели выделили 197 миллиардов рублей. Выплата рассчитана на 19 миллионов детей.

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