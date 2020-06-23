РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. За многочисленные нарушения природоохранного законодательства в городском округе Мытищи две компании ЗАО «Московская пивоваренная компания» и «Монаково-Клаб» оштрафованы на 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора вынесли постановления об административных наказаниях по фактам многочисленных нарушений природоохранного законодательства в городском округе Мытищи. Одним из нарушителей оказалось ЗАО «Московская пивоваренная компания», которой принадлежат очистные сооружения.

«По итогам производственного экологического контроля установлено, что с объекта сбрасывались в реку Работню сточные воды с превышением предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, взвешенных веществ и соединений железа», - говорится в сообщении.

Сразу четыре вида нарушений допустило некоммерческое партнерство «Монаково-Клаб», управляющее коттеджным поселком, расположенным вблизи деревни Хлябово. В ходе проверки, проведенной Мытищинской городской прокуратурой, установлено, что партнерство, в ведении которого находятся инженерные системы и очистные сооружения, не подало заявку на включение в реестр объектов негативного воздействия, не ведет обязательный экологический контроль, не разработало план мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий.

«Кроме того, нарушители не провели паспортизацию и учет отходов. Обе компании и руководитель последней оштрафованы на сумму более 600 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии и прокуратуры», - добавляется в материале.