РИАМО – 23 июн. В России в резерве находится около 180 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, резерв до сих пор сохраняется в повышенной готовности, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

«Если еще в середине марта, в целом, по стране было около 40 тысяч специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже 180 тысяч. Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности», - сказал Путин в ходе телеобращения к гражданам России.

Он отметил, что в период пандемии только военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров для больных коронавирусом, а в ближайшее время заработают еще пять таких центров.

За весь период эпидемии в России зарегистрировано 599 705 случаев инфицирования, скончались 8 359 пациентов, вылечились 356 429 человек.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.