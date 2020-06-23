РИАМО – 23 июн. Президент России Владимир Путин предложил поднять НДФЛ для обеспеченных граждан с 13% до 15%.

«С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Он уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов рублей в год. Дифференциация НДФЛ даст федеральному бюджету порядка 60 миллиардов рублей.

«Эти средства предлагаю <...> целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями», - добавил президент.