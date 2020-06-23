РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 июн. Члены местного отделения партии «Единая Россия» передали детские и исторические книги в детские отделения больниц Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В рамках проекта «Детская комната» депутат совета депутатов, член партии «Единая Россия» Андрей Журин передал в детские отделения Красногорской больницы №1 и Красногорской больницы №2 детские книги и книги по истории России», – говорится в сообщении.

Цель проекта «Детская комната» – создание в медучреждениях Московской области максимально комфортных и способствующих скорейшему выздоровлению условий для пребывания детей, находящихся в ожидании приема врача или процедур.

«Книги – это самый лучший учитель в мире для детей и взрослых. В отличие от электронных, печатные издания невозможно стереть или изменить. Тем более на этой литературе мы все выросли, на них воспитывались, поэтому я со спокойной душой передаю их детям», – сказал Журин.