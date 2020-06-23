РИАМО – 23 июн. В России за все время пандемии уже сделано свыше 17 миллионов тестов на коронавирус, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

«Россия сегодня лидирует среди крупных стран мира по количеству тестов на тысячу человек. Общее число проведенных тестов превысило 17 миллионов», - сказал Путин в ходе телеобращения к гражданам России.

По его словам, за счет масштабного тестирования можно выявлять болезнь на ранней стадии, даже если коронавирус протекает бессимптомно.

В России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 356 429 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.