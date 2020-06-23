РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Подольске прошли успешные испытания российской импортозамещающей сельскохозяйственной техники в рамках партийного проекта единороссов «Российское село», сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках реализации партийного проекта «Единой России» - «Российское село» ФГБУ «Подольская МИС» в лице исполнительного директора Владимира Колосова и сельхозпредприятие ООО «Агроферма» организовали приемочные испытания сельскохозяйственной техники. В том числе прессподборщика от российского производителя ООО «БЕЖЕЦКСЕЛЬМАШ». Во время испытаний техника зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая», - говорится в сообщении.

В Подольске партийный проект «Российское село» курируют муниципальные депутаты Евгений Исаев и Николай Москалев. В приемочных испытаниях приняли участие учредитель ООО «Агроферма», сторонник местного отделения партии «Единая Россия» Глеб Козельцев, помощники депутатов-кураторов Иван Филиппов и Юрий Папуша, представитель администрации Любовь Михайлова, директор ООО «Агроферма» Александр Морунов.

«Как работник агрофермы хочу выразить отдельную благодарность исполнительному директору Подольской МИС Владимиру Колосову за предоставление техники в пользование на время испытаний нашему сельхозпредприятию. Последние пять лет российские производители сельскохозяйственной техники вышли на качественно новый уровень. При схожих, но зачастую лучших эксплуатационных качествах в сравнении с зарубежными аналогами наша техника значительно доступнее. Такая положительная динамика, сложившаяся в отрасли за столь короткое время, не могла бы быть без слаженной работы нашего правительства», - сказал Козельцев.