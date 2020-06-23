РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июн. Жители подмосковного Красногорска могут посетить выставку графики местного художника, автора «Черневской игрушки» Евгения Глызя, сообщается в группе культурно-выставочного комплекса «Знаменское-Губайлово» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья! Наконец это свершилось! Мы очень рады пригласить вас на настоящую выставку! Культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово» приглашает вас на выставку известного красногорского художника: Евгений Глызь представляет коллекцию своих графических работ», - говорится в сообщении.

Многие жители знакомы с «Черневской игрушкой» Глызя. Она стала красногорским брендом.

«Сейчас у вас есть возможность прийти на выставку графики: мистической, чарующей и такой органично-природной! Мы ждем вас!» - добавляется в материале.

Выставка может принять не более 5 человек одновременно. Посетители обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

«Вы можете записаться по телефону и прийти в определенное время. Телефон: 8(495)369-23-46», - заключается в материале.