Что делать, если заболел коронавирусом в отпуске

Во многих регионах при въезде у туристов проводят термометрию, берут анализы на коронавирус – при наличии симптомов могут отправить в обсерватор или стационар.

Так, если при въезде в Крым у человека обнаруживают симптомы простуды, его осматривают врачи, берут мазок на коронавирус, а затем госпитализируют в инфекционную больницу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на интервью главы республики Сергея Аксенова. С 15 июня отменена обязательная обсервация по приезде для жителей других регионов – двухнедельную самоизоляцию придется соблюдать только туристам из других стран, в том числе из Украины.

Обязательная термометрия предстоит въезжающим в Краснодарский край. Обсерваторы будут работать только для приезжающих из-за рубежа. А в Севастополе придется ждать результатов экспресс-анализа, прежде чем покинуть гостиницу.

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