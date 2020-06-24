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Что делать, если заболел коронавирусом в отпуске

Что будет, если инфекцию обнаружат при въезде на курорт, и куда обращаться в случае появления симптомов во время отдыха, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Дина Жильцова

Куда можно поехать

© РИАМО,   Александр Манзюк

С 1 июня частично открылись наиболее популярные направления внутреннего туризма: поехать в отпуск можно в Краснодарский край, Севастополь, а также в Карелию и Санкт-Петербург. Крым откроется для туристов из других регионов с 1 июля. В некоторых регионах отдых возможен только в санаториях с медицинской лицензией, в других – подобных ограничений нет, остановиться можно, например, на турбазе. При въезде в регион или при заселении в курортное учреждение могут потребовать справку об отсутствии коронавируса.

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Меры по приезде

© РИАМО,   Александр Манзюк

Во многих регионах при въезде у туристов проводят термометрию, берут анализы на коронавирус – при наличии симптомов могут отправить в обсерватор или стационар.

Так, если при въезде в Крым у человека обнаруживают симптомы простуды, его осматривают врачи, берут мазок на коронавирус, а затем госпитализируют в инфекционную больницу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на интервью главы республики Сергея Аксенова. С 15 июня отменена обязательная обсервация по приезде для жителей других регионов – двухнедельную самоизоляцию придется соблюдать только туристам из других стран, в том числе из Украины.

Обязательная термометрия предстоит въезжающим в Краснодарский край. Обсерваторы будут работать только для приезжающих из-за рубежа. А в Севастополе придется ждать результатов экспресс-анализа, прежде чем покинуть гостиницу.

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Если вы заболели во время отдыха

© РИАМО,   Александр Манзюк

В случае обнаружения симптомов болезни уже в разгар отпуска, помимо вызова «скорой» или звонка по телефону 112, можно обратиться в следующие инстанции, вне зависимости от местонахождения:

- официальный сайт по коронавирусу в РФ и горячая линия – 8 (800) 2000-112;

- официальный сайт Роспотребнадзора и горячие консультационная и справочные линии – 8 (800) 100-0004, 8 (800) 555-49-43. Также на сайте Роспотребнадзора можно найти перечень контактов территориальных ведомств.

Кроме того, доступны телефоны региональных горячих линий по борьбе с коронавирусом, официальные сайты и странички в соцсетях. На последних иногда можно найти актуальную информацию для туристов, почитать об опыте прибывших в регион, заболевших, оперативно связаться с представителями департаментов здравоохранения и прочее.

Севастополь:

Единая горячая линия для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19 – 8 (869) 241-77-07.

Телефон департамента здравоохранения г. Севастополя – 8 (869) 254-23-67.

Официальные городские порталы – https://sev.gov.ru, https://vk.com/sevgovru.

Крым:

Региональная горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19 – 8 (800) 506-00-08. Работает ежедневно с 8.00 до 20.00.

Телефон министерства здравоохранения республики Крым – 8 (800) 733-33-34. Для жителей других субъектов РФ – 8 (978) 941-05-83.

Официальные порталы республики: https://rk.gov.ru/ru/structure/1976, https://vk.com/sovetministrov.

Карелия:

Единая горячая линия по информированию граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции – 8 (800) 200-35-05.

Телефон департамента здравоохранения республики Карелия – 8 (800) 201-06-57.

Официальные порталы республики – http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5851/, https://vk.com/gov_karelia_ru.

Санкт-Петербург:

Горячая линия по борьбе с коронавирусом – 122 или 8 (812) 246-51-22.

Телефон комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга – 8 (812) 635-55-64.

Официальные городские порталы – https://www.gov.spb.ru/covid-19/, https://vk.com/spb.

Краснодарский край:

Единая горячая линия оперативного штаба по борьбе с коронавирусом – 8 (800) 707-07-11.

Телефон министерства здравоохранения Краснодарского края – 8 (800) 200-03-66.

Официальные порталы республики – https://admkrai.krasnodar.ru/content/1971/, https://vk.com/opershtab23.

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Обязательная медицинская помощь

© РИА Новости,   Максим Блинов

Согласно п.5 ст.35 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», права застрахованных граждан на бесплатную медицинскую помощь, установленные базовой программой ОМС, являются едиными на всей территории Российской Федерации.

В п. 6 уточняется, что в рамках базовой программы оказывается первичная медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. Она распространяется на инфекционные заболевания, так что от коронавируса вас должны лечить бесплатно, даже если вы приехали из другого региона. Поэтому, отправляясь в отпуск, важно не забыть взять с собой полис ОМС.

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С кем оставить ребенка

В столице определен регламент действий на случай, если одинокий родитель с ребенком заболел – несовершеннолетнего на время забирают органы опеки и попечительства. Вероятно, аналогичная схема действует и в регионах: при госпитализации родитель сообщает врачам, что у него есть ребенок, с которым он приехал в отпуск, затем несовершеннолетнего обследуют на коронавирус и на время помещают в социальное учреждение.

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