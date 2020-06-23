РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» Подольска регулярно опиливают деревья и красят лавочки у жилых домов, сообщается в группе «МУП ДЕЗ-г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Инфраструктура вокруг многоквартирных домов имеет огромное значение для всех их жителей. Поэтому сотрудниками управляющей компании МУП «ДЕЗ» ежедневно проводятся работы по благоустройству придомовой территории, в частности по опиловке деревьев, покраске лавочек и ограждений», - говорится в сообщении.

Также рабочие окрашивают бордюрный камень, косят траву и стригут кустарники.