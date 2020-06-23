РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Полиция подмосковных Люберец задержала хулиганов, который ударили ногами по автобусу и оставили вмятину, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы «Мострансавто».

В Люберцы поступила новая партия автобусов. 20 июня в 20:25 на маршруте №501 молодые люди отказались оплачивать проезд, а после замечания водителя автобуса вышли из транспортного средства и нанесли несколько ударов по автобусу ЛиАЗ-529265-03, оставив вмятины на левом борту.

«Согласно инструкции, сотрудник компании передал информацию диспетчеру, который вызвал на место представителей правоохранительных органов. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Молодые люди были задержаны. По факту случившегося сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела и сумме материального ущерба», - сказал сотрудник.

Всего в автопарк филиала в Люберцах поступило 63 новых автобуса: 61 универсальный автобус большого класса в пригородной модификации ЛиАЗ-529265-03 для городских и пригородных рейсов и два ЛиАЗ-529265-01, предназначенных для подготовки и повышения квалификации водителей.