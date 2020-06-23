РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 июн. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи выпустил новый спектакль про историю рождения Иисуса Христоса «Рождественский вертеп», сообщается на сайте администрации горокруга.

Спектакль «Рождественский вертеп» стал девятым по счету, выпущенным в рамках Федерального проекта партии «Единая Россия» – «Культура малой родины».

«Работа над спектаклем началась еще весной. Незадолго до того, как ввели режим самоизоляции, артисты успели несколько раз встретиться с режиссером, почитать пьесу, обсудить образы. Спектакль «Рождественский вертеп» – это классическая история рождения Христа, но с вплетением современных и актуальных тем», – говорится в сообщении.

Два месяца артисты не сидели дома без дела. Благодаря цифровому прогрессу, они вместе с режиссером встречались онлайн. Шли репетиции, изготавливались декорации и реквизит.

«Сейчас, когда режим смягчился, и артистам разрешено нахождение в театре, весь коллектив окунулся в работу, непосредственно здесь, где это и должно происходить – в театре», – отмечается в материале.