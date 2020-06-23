РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июн. Телеведущая и член Общественной палаты Московской области Гузель Камаева рассказала жителям подмосковного Красногорска о поправке в статью 68 Конституции, касающуюся русского языка, сообщается на сайте администрации горокруга.

Поправки в статью 68 Конституции устанавливают государственным языком Российской Федерации русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. При этом всем народам Российской Федерации гарантируется право на сохранение родного языка, а также на создание условий для его изучения и развития.

«Я как журналист, как человек, работающий с русским языком и речью, являюсь еще и носителем татарского языка. Убеждена в том, что хранить, чтить и передавать традиции своим детям важно и необходимо», - сказала Камаева.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции. В стране было объявлено голосование по поправкам. Изначально его планировали провести 22 апреля, но затем голосование перенесли из-за пандемии коронавируса.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Жители также смогут проголосовать в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижегородской области также пройдет электронное голосование.