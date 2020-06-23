РИАМО - 23 июн. Немецкий производитель йогуртов и десертов продолжает модернизировать завод в подмосковном Раменском округе, объем инвестиций с начала 2020 года превысил 44 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ООО «Эрманн» приобрело для предприятия новое оборудование и технику.

«Мининвест Подмосковья заключил с компанией соглашение о реализации значимого инвестиционного проекта «Покупка новых производственных линий». Таким образом, ООО «Эрманн» получило налоговые льготы. Высвобожденные средства были направлены на дальнейшее обновление производственных фондов», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Модернизация завода позволила создать дополнительные рабочие места. Сейчас на предприятии трудятся более 610 человек.

Ранее компания приобрела и ввела в эксплуатацию две новые производственные линии для изготовления питьевых и «ложковых» йогуртов. Завод увеличил объем и ассортимент выпускаемой продукции, в том числе под маркой EPICA.