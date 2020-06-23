РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 23 июн. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и молодогвардейцы поблагодарили медиков Щелковской областной больницы за самоотверженный труд и вручили им памятные подарки, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения «Молодой Гвардии».

Также медучреждению вручили полезный подарок – оборудование для перемещения баллонов с кислородом.

«Обсуждались разные моменты с врачами, например удалось решить вопрос оснащения Щелковского кожно-венерического диспансера новым оборудованием – приобретены два электронных микроскопа. Будем продолжать работать над модернизацией материально-технической базы медучреждения», – сказал Шапкин.

На встрече с коллективом диспансера депутат поздравил медиков с наступившим профессиональным праздником и ответил на вопросы о социально-экономическом развитии городского округа Щелково и всего региона.