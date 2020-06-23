РИАМО - 23 июн. Порядка 4,6 миллиона пользователей посетили онлайн-экскурсии подмосковных музеев за последние три месяца, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

При этом онлайн-форматы посещений обрели новую, молодую аудиторию. «Цифра» стала частью художественного пространства для всех учреждений культуры, поэтому многие проекты станут для музеев повседневной практикой и в будущем.

«Наши музеи за последние три месяца совершили цифровой скачок длиною в несколько лет. Так, за весь прошлый год в 70 муниципальных и государственных музеях побывали более 4,2 миллиона человек. А за три месяца вынужденного карантина - 4,6 миллиона онлайн-посетителей», - отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Во время вынужденного карантина музейное сообщество не только предлагало виртуальные проекты: готовились новые выставки и будущие проекты. Так, для зрителей впервые будет открыт музей «Зоя» в Петрищево. В Музее Чехова в Мелихово завершается реконструкция флигеля.

В музее Чайковского в Клину готовится новая выставка, посвященная 180-летию композитора «Симфония «Жизнь». В Серпуховском музее открывается новая экспозиция, посвященная 75-летию Победы. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре завершается монтаж виртуального концертного зала.

Харламова подчеркнула, что возвращение музеев к обычной жизни тоже будет новым опытом, потому что теперь прибавились требования по безопасности посетителей и сотрудников: государственные, муниципальные и частные музеи откроются после применения новых стандартов и уведомления органа власти.

Средства защиты маски и перчатки станут важным условием посещения музеев. Культурные учреждения заработают 25 июня с приема индивидуальных посетителей и семейных групп по предварительным онлайн-заявкам.

Социальная дистанция в 1,5-2 метра между посетителями станет обязательной. После каждой группы в течение 20 минут сотрудники музеев будут проводить проветривание и дезинфекцию.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.