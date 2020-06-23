РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. К позднему вечеру 1 июля в Люберцах станут известны результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил на пресс-конференции председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков.

С 25 июня по 1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

«Основной день голосования заканчивается 1 июля в 20:00, участковые избирательные комиссии считают при наблюдателях бюллетени, потом заполняется итоговый протокол, который после доставляется в территриальную избирательную комиссию. Протокол вводится в систему ГАС «Выборы», после получаем итоговый сводный протокол и отправляем его в избирательную комиссию Московской области. По времени трудно сказать, но я думаю, что к позднему вечеру заключительного дня голосования, мы будем иметь результаты по нашему округу», - сказал Новиков.

В городском округе Люберцы образовано 167 участковых избирательных комиссий. Проголосовать в них можно с 25 по 29 июня с 8:00 до 20:00, 30 июня с 8:00 до 15:00. Первого июля, в основной день голосования, все участки работают с 8:00 до 20:00.

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