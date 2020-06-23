РИАМО - 23 июн. В правительстве России прогнозируют, что к 2023 году средняя заработная плата россиян может вырасти до 57 675 рублей, сообщает Nation News.

По данным характеристик бюджета Фонда социального страхования, средняя зарплата в России будет расти на пару тысяч рублей в год, поэтому с 41,5 тысячи в 2020 году ожидается увеличение до 57,7 тысячи в 2023 году.

«При составлении прогноза учитывались многие показатели, в том числе среднемесячная зарплата на одного работника», — говорится в материале.

В 2021 году прогнозируется дефицит бюджета Фонда социального страхования: доход составит 789,7 миллиарда рублей, а расход - 832,1 миллиарда рублей, но в 2022 и 2023 годах ожидается профицит средств.

Документ с характеристиками направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений с подписью замглавы Минтруда России Елены Мухтияровой.