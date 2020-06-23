РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В подмосковных Люберцах депутаты «Единой России» будут давать в ходе приемов разъяснения жителям о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Заседание состоялось во вторник в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие депутаты Московской областной думы. Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Люберцы Александр Шлапак отметил, что основной вопрос повестки касался предстоящего голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ.

«У жителей городского округа могут возникнуть вопросы о процедуре голосования, пунктах поправок. В ходе депутатских приемов необходимо давать все необходимые разъяснения», - сказал Шлапак.

Он отметил, что в связи с ослаблением режима самоизоляции депутатам предстоит планировать свою работу в территориальных округах с учетом ежедневного проведения как дистанционных, так и очных мероприятий с соблюдением необходимых санитарных норм.

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско отметил необходимость качественного ведения информационной платформы «Избиратель-депутат». Присутствующий на заседании исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский также подчеркнул важность налаживания обратной связи с избирателями через соцсети, контент в которых должен быть информативным и качественным.

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