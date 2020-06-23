РИАМО - 23 июн. Противодействие коррупции в органах государственной власти в Подмосковье является важным направлением работы Главного управления региональной безопасности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время в регионе в рамках реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений применяются новейшие цифровые технологии.

«Для минимизации коррупционных рисков в Московской области максимально исключен личный контакт гражданина с должностными лицами. Так, государственные и муниципальные услуги переведены в МФЦ, а контроль деятельности должностных лиц с коррупционно-опасным функционалом осуществляется в постоянном режиме», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Профилактику преступлений и правонарушений ведут в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обращения с твердыми коммунальными отходами и в других.

Кроме того, комиссия по координации работы по противодействию коррупции наделена полномочиями по рассмотрению вопросов, касающихся урегулирования конфликтов интересов в отношении глав муниципальных образований.

Главное управление региональной безопасности Московской области во взаимодействии с прокуратурой Подмосковья регулярно проводят мероприятия по практике применения законодательства о противодействии коррупции для органов государственной власти и местного самоуправления.

Семинары, совещания в режиме видео-конференц-связи организуют в целях совершенствования работы государственных и муниципальных служащих. Также в Подмосковье организовано взаимодействие центральных исполнительных органов государственной власти и правоохранительных органов в рамках постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Московской области.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов в докладе о работе за прошлый год отметил низкий уровень коррупции в Московской области наряду с Хакасией, Алтайским краем, Вологодской и Мурманской областями с коэффициентом преступности на 100 тысяч жителей от 6,41 до 9,94.