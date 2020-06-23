РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов окажет содействие в приобретении дивана-кровати сироте из Балашихи, обратившейся к нему за помощью, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Личный прием Ефимов провел в дистанционном режиме, ответив на вопросы горожан, поступившие через соцсети и личную почту, на него записалось 7 человек. Среди них – Дарья Ткачева, которая рано потеряла родителей и жила под опекой. В 2019 году она получила квартиру в Балашихе, куда по мере возможности приобретала мебель и необходимую технику. Она попросила депутата помочь в покупке дивана-кровати.

«Дал поручение отработать этот вопрос с социальной защитой и выделить необходимую сумму на приобретение мебели сироте», – сказал Ефимов.

Еще одна заявительница Валентина Федоровская с улицы Пролетарской позвонила с благодарностью за спил аварийного тополя, который находился на территории детского сада и доставлял массу неудобств во время цветения и после сильных ветров.

Депутат поблагодарил женщину за добрые слова и пожелал ей крепкого здоровья.

«Действительно, заявление от Валентины Ивановны было. Спасибо администрации и МБУ «Благоустройство» за проделанную работу», – подчеркнул Ефимов.

Всего в ходе онлайн-приема к депутату обращались по вопросам оказания материальной помощи в трудной жизненной ситуации, содействия в посещении врача-онколога.

По словам депутата, дистанционное общение с жителями вошло уже в обычную практику. Горожанам не надо выходить из дома, куда-то ехать.

«Если вопрос сложный – привлекаем для решения специалистов из органов исполнительной власти. Непременный атрибут каждого онлайн-приема – приглашение жителей на общероссийское голосование 1 июля. Надо сказать, что все звонившие знают, где будут голосовать», – заключил Ефимов.