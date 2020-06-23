РИАМО - 23 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения пятерых младенцев, которые находились без родителей в квартире на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«В квартире жилого дома, расположенного по улице Аргуновской в городе Москве, обнаружено пятеро младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от 6 дней до 6 месяцев», — сказала Иванова.

Вместе с детьми были обнаружены две неизвестные женщины, их личности устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства инцидента, а также разыскивают родителей детей.