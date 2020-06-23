РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Коммунальщики Подольска убрали мусор на Садовом проезде по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушения правил уборки и вывоза строительных отходов и материалов. Он отметил, что на Садовом проезде неизвестные оставили мусор, который необходимо убрать.

«Сотрудниками администрации городского округа Подольск был проведен осмотр газона по адресу: микрорайон Климовск, Садовый проезд. Факт несвоевременной уборки от мусора подтвердился. Меры приняты. В частности, газон по данному адресу убран от мусора», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он добавил, что уборка проводится сотрудниками МБУ МУП «ДЕЗ» согласно графику выполнения работ.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.