РИАМО - 23 июн. Движение транспорта в Большом Черкасском переулке перекроют с 25 июня по 2 июля из-за проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие будет действовать на участке Большого Черкасского переулка от Малого Черкасского переулка до Старопанского переулка с 8:00 25 июня до 15:00 2 июля», — говорится в сообщении.

Парковка на данных улицах также будет недоступна.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале www.2020og.ru, а завершится 30 июня в 20:00.