РИАМО - 23 июн. Количество поездок в столичной подземке выросло на 60 тысяч, по сравнению с прошлой неделей, в то же время число поездок снизилось на 41%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Каршеринг — число поездок сегодня составило 17 тысяч», - говорится в сообщении.

На 32%, по сравнению с прошлым годом, снизилось число поездок на наземном транспорте, но на этой неделе совершено на 80 тысяч поездок больше, чем на прошлой.

Сейчас пригородными электричками пользуются на 41% реже, чем в аналогичный период в прошлом году. Однако, по сравнению с прошлой неделей, пассажиропоток тут вырос на 20 тысяч поездок.

Такси вызывают на 16% реже, чем год назад. Но за неделю объем заказов вырос на 5 тысяч поездок.

С личным транспортом ситуация обстоит несколько иначе. По сравнению с прошлым годом число личных авто на дорогах столицы выросло на 1%. Но на этой неделе на столичных дорогах на 30 тысяч машин меньше, чем на прошлой.