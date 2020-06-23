РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Полиция Люберец призывает жителей округа сообщать о нарушениях, связанных с подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

С 25 июня по 1 июля будет проходить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В период подготовки и проведения голосования сотрудники полиции в соответствии с действующим законодательством проводят различные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка, миграционного законодательства, безопасности дорожного движения и ряду других направлений правоохранительной деятельности.

«Руководство МУ МВД России «Люберецкое» призывает жителей соблюдать законность и правопорядок в ходе осуществления своих избирательных прав, уважать права и свободы других граждан. Полицейские обращают особое внимание на соблюдение установленных рекомендаций и правил поведения при посещении избирательных участков в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Любую информацию о нарушениях, связанных с подготовкой и проведением голосования, можно передать в полицию», - говорится в сообщении.

Обращения принимаются по телефону: 8(495)554-93-94 или 112.

За нарушения федерального законодательства в период подготовки и проведения общероссийского голосования, таких как изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований закона, порча и уничтожение материалов, относящихся к голосованию, воспрепятствованию деятельности избирательных комиссий влечет за собой административную и уголовную ответственность.